Lego lancia due splendidi kit a tema floreale pensati per gli adulti, per aiutarli a ritrovare un po’ di pace interiore e allontanare lo stress di questi ultimi mesi difficili.

Lego – un modo divertente per ritrovare la pace interiore

Qualche tempo fa la Lego Play Well, la società di giocattoli Lego, aveva condotto una ricerca dalla quale era emerso che il 70% degli adulti intervistati era alla ricerca di modi per ridurre lo stress e oltre l’80% ha affermato che il gioco ha aiutato a diminuirlo.

Molti dei giocattoli in commercio però sono pensati per i bambini e i più giovani. Ecco allora che Lego ha pensato di creare una nuova linea specifica per adulti, con alcuni splendidi kit di pensati per allontare lo stress e aiutare a ritrovare la calma.

La Collezione Botanica, un sottomarca della nuova linea lego orientata agli adulti, sarà composta da due kit: il Lego Flower Bouquet e il Lego Bonsai. La società non ha fissato un prezzo al dettaglio ufficiale, ma su Rakuten, un’azienda giapponese di commercio elettronico con sede a Tokyo in Giappone, i due hanno un prezzo di 6.106 yen (48,05 euro) più le tasse. Ogni set è dotato di parti realizzate con una plastica di origine vegetale, proveniente da canna da zucchero coltivata in modo sostenibile.

Diamo un’occhiata più da vicino al Lego Flower Bouquet:

Questo set ti fornisce tutti i pezzi per creare la tua disposizione di fiori personalizzabile. Bocche di leone, rose, papaveri, margherite, persino erbe floreali: puoi davvero sbizzarirti e creare il tuo giardino personalizzato. Gli steli possono essere modificati per adattarsi a tutti i tipi di vasi.

Questo il Lego Bonsai:

Il kit ti consente di rendere il tuo bonsai all’altezza della stagione, sfoggiando foglie verdi lussureggianti o un’infarinatura di fiori di ciliegio rosa pesca. L’albero viene inserito in una base rettangolare, seduto in cima a un piedistallo di legno rialzato. Può diventare un centrotavola sorprendente per un tavolo oppure posto su una finestra, e non dovrai mai preoccuparti di trascurarlo al contrario di un vero albero in vaso.

I set sono ora in vendita nei negozi Lego a livello nazionale e possono anche essere acquistati online tramite Rakuten o altri venditori. Sono un regalo perfetto per chiunque sia bloccato in casa e si sente triste. Di certo aiutano a illuminare la giornata!

Acquista il kit lego Bonsai