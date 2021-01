Evangelion augura a tutti un anno pieno di fortuna con una nuova linea di merchandising ispirata allo zodiaco cinese!

Evangelion – l’Anno della Mucca

Un aspetto unico della cultura giapponese è che, anche se celebra il capodanno secondo il calendario gregoriano, non manca mai di assegnare un animale zodiacale cinese a ogni anno, come è comune nelle tradizioni del calendario lunare. Questo spiega perché, dal 1° gennaio, abbiamo visto molte decorazioni bovine usate per celebrare l’inizio dell’Anno del Bue, o l’Anno della Mucca, dal momento che la lingua giapponese non distingue tra i due.

Per festeggiare l’Anno della Mucca è stata creata una nuova linea di merchandising di Evangelion che riprende lo zodiaco cinese, equipaggiando i pilota Eva Shinji, Rei, Asuka, Kaworu e Mari con un delizioso capello a forma di mucca!

La nuova linea di merchandise è stata presentata durante una cerimonia di Capodanno al parco divertimenti Toei Kyoto Studio Park, con un’adorabile versione del Quarto Angelo Sachiel e della mascotte regionale Kachinta, vestita con uno speciale abito Eva Unit-01.

La linea di merchandise è composta da: delle spille (foto di sopra), da un ema delle dimensioni di una mano con lo stesso design (l’Ema si trova di solito nei santuari shintoisti in Giappone e si usa per scrivere un desiderio),

I prezzi vanno da 400 yen per le spille ( 3,15 euro ) a 700 yen per l’ema ( 5,51 euro). Attualmente, vengono offerti solo al Toei Kyoto Studio Park, ma speriamo che possono essere messi in commercio quanto prima, perché sono assolutamente adorabili!

Che cosa ne pensi di questa linea merchandising di Evangelion? Non trovi che i personaggi siano davvero carini?