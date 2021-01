Rurouni Kenshin, il samurai errante a cui una volta era stato dato il titolo di Battosai, l’uomo più letale del mondo, usa una spada molto speciale nel tentativo di forgiarsi una nuova vita dopo i suoi primi giorni da assassino. Ora i fan avranno finalmente l’opportunità di vedere come sia venuto in possesso della sua arma in un nuovo capitolo del manga! Creato per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie come parte integrante dei festeggiamenti insieme a una mostra a tema dedicata a Kenshin, il nuovo capitolo sarà creato da Nobuhiro Watsuki, creatore originale di Kenshin, nonché mentore di mangaka come Eiichiro Oda (One Piece).

Kenshin: le origini della sua katana a lama invertita

Kenshin come personaggio è molto diverso da altri protagonisti di shonen, in quanto a un certo punto della sua vita ha deciso di non uccidere nessuno. Per questo si affidava a un’arma specifica, una katana a lama invertita. Esistono rarissime testimonianze storiche dell’esistenza di queste katana che sono affilate nella parte interna e non affilate sulla parte ricurva esterna, esattamente l’opposto delle comuni katana. con la parte esterna della lama non affilata, per rimanere fedele alla sua promessa.

Non essendo affilata verso l’esterno, Kenshin poteva usarla essendo sicuro di non uccidere i suoi bersagli, anche se è stato certamente spinto al limite più di una volta, arrivando incredibilmente vicino a rompere il suo voto, nei casi più estremi.

Qui in basso potete ammirare il primo abbozzo del prossimo capitolo del manga che promette non solo di mostrarci come Kenshin abbia ottenuto la sua katana speciale, ma anche quale fu la prima battaglia affrontata da Kenshin dopo la sua scelta di vita pacifica.

Mentre Rurouni Kenshin non è ancora pronto per tornare ufficialmente nel mondo degli anime, sono in fase di lavorazione due nuovi lungometraggi live-action che verranno rilasciati in Giappone entro la fine dell’anno. Questi due film, Rurouni Kenshin The Final e Rurouni Kenshin The Beginning, sono stati posticipati a causa della pandemia da coronavirus, ma potrebbero comunque ottenere un grande successo nei cinema giapponesi. Considerando che i precedenti film live-action si sono fatti strada anche in Nord America e nel mondo, si spera che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere questi film in Occidente!

