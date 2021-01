Star Wars The High Republic, la nuova epoca narrativa dell’universo creato da George Lucas, ha debuttato nei giorni scorsi nelle librerie e nelle fumetterie degli Stat Uniti con le prime pubblicazioni letterarie e a fumetti.

Nel romanzo inaugurale Light of the Jedi di Charles Soule viene introdotto nel canon della saga un potere Jedi proveniente dalle Legends e viene spiegata l’importanza di un dispositivo che nell’Era della Ribellione ha quasi portato l’Impero alla vittoria.

ATTENZIONE AGLI SPOILER!

Star Wars The High Republic – il nuovo potere Jedi

In Star Wars The High Republic – Light of the Jedi Charles Soul riprende dalle storie edite prima che Disney acquisisse Lucasfilm e rende canonico il potere Jedi dell’unione della Forza (Force Meld), attraverso il quale alcuni Jedi sono in grado di collegarsi con agli altri e agire come una singola unità unendo i rispettivi poteri nella Forza per raggiungere un unico obiettivo comune.

Star Wars The High Republic – la minaccia dei Nihil

Lo stesso romanzo spiega come i Nihil, i predoni stellari nuovi nemici degli Jedi, siano in possesso del dispositivo tecnologicamente molto avanzato chiamato Path Engine che permette alle loro astronavi di compiere brevi, improvvisi salti nell’iperspazio in grado di cogliere di sorpresa gli avversari in battaglia.

Il Path Engine è stato introdotto nell’attuale arco narrativo della serie Marvel Comics Doctor Aphra, intitolato Book II: The Engine Job: nell’epoca della Ribellione, questo strumento è considerato in grado di volgere le sorti della Guerra Galattica a favore dell’Imperatore Palpatine.

Star Wars The High Republic in Italia

In Italia Panini Comics inizierà a pubblicare Star Wars The High Republic ad Aprile.

La prima uscita sarà il romanzo Star Wars The High Republic – Light of the Jedi di Charles Soule (pubblicato negli USA il 5 Gennaio 2021).

Le pubblicazioni successive, al momento senza data, saranno A Test of Courage di Justina Ireland (uscito negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2021) e Into the Dark di Claudia Gray (in arrivo il 2 Febbraio 2021 negli USA).

Per quanto riguarda i fumetti, il primo ciclo della serie Marvel Comics di Cavan Scott arriverà a Giugno direttamente in volume.

