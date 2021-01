Il creatore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha celebrato l’uscita del nuovo volume della sua serie con un adorabile schizzo che vede come protagonista principale Mt. Lady. My Hero Academia ha vissuto un 2020 decisamente positivo e si sta preparando per un 2021 altrettanto grande grazie non solo alle uscite del manga, che vende molto bene, ma anche per via di anime e film, che faranno il loro ritorno quest’anno (intanto, date un’occhiata alla mia recensione dell’ultimo film uscito in Italia di My Hero Academia, Heroes Rising).

Mentre il creatore della serie Kohei Horikoshi ha già festeggiato l’inizio del nuovo anno con un nuovo schizzo che rappresenta la malvagia Himiko Toga, ora Horikoshi ha condiviso con gli appassionati della sua opera un altro adorabile schizzo.

My Hero Academia: il nuovo schizzo di Mt. Lady

Per celebrare l’uscita del volume 29 del manga in arrivo in Giappone, l’account Twitter ufficiale del franchise di My Hero Academia ha condiviso uno schizzo celebrativo di Horikoshi che ritrae Mt. Lady in posa in modo da rappresentare simbolicamente una montagna insieme a Ashido Mina e Katsuki Bakugo, il quale non sembra però molto entusiasta di questa ironica rappresentazione, per cui viene costretto a partecipare grazie al tempestivo intervento di Hanta Sero. Date un’occhiata qui sotto!

My Hero Academia si prepara a una delle sue annate più grandi di sempre con il debutto della quinta stagione dell’anime in arrivo questa primavera, ma anche un terzo lungometraggio in uscita in Giappone quest’estate. Devono ancora essere confermata una data di uscita o un titolo ufficiale per il terzo film, ma per ora sappiamo che i protagonisti principali saranno Izuku Midoriya, Todoroki Shoto e Katsuki Bakugo in nuovi, interessanti abiti.

L’uscita della quinta stagione dell’anime di My Hero Academia è programmata per il 27 marzo.

