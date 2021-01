Green Arrow and the Canaries non vedrà la luce e non andrà ad arricchire l’Arrowverse The CW. A chiarire la situazione della serie il co-creatore di Arrow ed ex-showrunner di Legends of Tomorrow, Marc Guggenheim. Queste le sue parole su Twitter:

La decisione è stata presa durante lo sviluppo della pandemia, che credo abbia influito proprio sulla decisione finale. L’annuncio vero e proprio è arrivato solo oggi.

Dopo l’episodio a tema dell’ultima stagione di Arrow, era tutto pronto per lanciare uno spin-off ambientato nel futuro, con Mia Queen nei panni di Green Arrow, supportata dalle Canary Laurel Lance e Dinah Drake. Guggenheim ci ha tenuto a ringraziare anche le attrici Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, che dovevano essere le protagoniste della serie.

Molti fan saranno dispiaciuti dalla notizia, e non escludiamo l’avvio di petizioni per far realizzare la serie da altre reti o servizi streaming, su tutti HBO Max. La decisione di The CW potrebbe essere un ulteriore segnale della fine dell’Arrowverse, con Supergirl e Black Lightning che si concluderanno con la stagione corrente e Legends of Tomorrow vicino alla cancellazione.

Oltre Green Arrow and the Canaries anche Legends of Tomorrow cancellata?

Sembra che le avventure delle Leggende siano giunte al capolinea. Come riportato dall’insider Daniel Ritchman sul proprio profilo Patreon (via We Got This Covered), la serie si concluderà dopo Legends of Tomorrow 6, che andrà in onda quest’anno.

Lo spettacolo, nel corso degli anni, ha avuto modo di rinnovarsi sia grazie a nuovi personaggi arrivati sulla WaveRider, sia cambiando il tono generale, molto più inclinato verso la commedia.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali, sperando che gli ultimi viaggi nel tempo (qualora sia confermata la notizia) siano almeno degni di questo nome!

NEL FRATTEMPO, ACQUISTA DC’S LEGENDS OF TOMORROW – STAGIONI DA 1 A 4 (10 BLU-RAY) COFANETTI SINGOLI, EDIZIONE ITALIANA