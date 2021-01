Shazam! Fury of the Gods sarà il secondo capitolo della saga dedicata a Billy Batson e, ora, arrivano novità circa l’inizio delle riprese di questo sequel. Tramite Instagram, l’attore Ross Butler (versione coi poteri di Eugene Choi) ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il film.

La foto vedere Butler insieme a Ian Chen, versione “giovane” di Eugene; celebrando il Flashback Friday, Butler ha rivelato come le riprese del film inizieranno presto, entro la fine dell’anno.

Shazam! Fury of the Gods, le info sul film

Stando a quanto riportato da The Illuminerdi, la produzione starebbe cercando delle attrici per tre misteriose sorelle, che hanno tutta l’intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla nuova famiglia di supereroi come villain.

Non ci sono dettagli specifici per queste tre sorelle, ma dovrebbero avere un’età diversa. Per la più giovane (circa 17 anni) sembra sia stata contattata Zendaya, Halle Berry e Eva Green sono invece candidate per la sorella di media età e Helen Mirren per la più anziana.

Grande protagonista di questo sequel sarà la Famiglia Marvel, apparsa sul finire del primo capitolo. Come confermato dall’attore Adam Brody (che interpreta Freddy versione supereroe) ci saranno tante scene d’azione coi nuovi supereroi:

Sono sicuro che ci saranno momenti di vero pericolo, che verranno presi molto sul serio dal pubblico, sempre però mantenendo un tono da commedia e uno spirito spontaneo e gioioso.

Durante un precedente collegamento con l’ Awesome-Con Online 2020, Zachary Levi ha avuto modo di parlare delle sue speranze e delle sue aspettative per Shazam! Fury of the Gods.

La verità è che non ne so molto, stanno ancora scrivendo la sceneggiatura. Sono venuto a conoscenza di qualche dettaglio e sono super entusiasta dell’idea che mi sono fatto, ma alla fine tutto ciò che voglio e che mi aspetto è che venga un film migliore del primo.

Queste invece le parole dell’attore al Dan Fogler’s 4D Xperience:

Hanno annunciato il sequel più o meno subito dopo l’anteprima del primo film. Sapevano che il film aveva un certo seguito, erano abbastanza contenti dei numeri.Quindi hanno lavorato costantemente e seriamente alla sceneggiatura del sequel e penso che l’idea sia iniziare le riprese il primo trimestre del prossimo anno. Il COVID ha scombussolato un po’ tutti i piani, ma l’intento è quello di creare un’altra tabella di marcia. Dobbiamo fare in fretta, i bambini stanno crescendo velocemente.

In Shazam! Fury of the Gods potrebbe apparire nuovamente Superman con un cameo, mentre troverà sicuramente più spazio tutta la Famiglia Marvel, coi ragazzi alle prese coi loro nuovi poteri.

Il primo film della saga è uscito nel 2019 e, con un tono sicuramente più “leggero” sulla scia di Wonder Woman, ha raccontato le origini dell’eroe inserendole in una più ampia tematica familiare. Oltre che il plauso della critica, Shazam! è stato apprezzato dagli spettatori, tanto da arrivare ad incassare 362,6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Attualmente, la data d’uscita di Shazam! Fury of the Gods è fissata per giugno 2023.

