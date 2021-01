Marvel Comics ha svelato la nuova serie di X-Men, Way of X, tramite un comunicato stampa pubblicato in giornata odierna. La serie vedrà come protagonista Nightcrawler, il personaggio ideato da Chris Claremont nel ’75.

Un nuovo capitolo nella storia di X-Men

Conosciuto per titoli come X-MEN LEGACY e X-FORCE, Si Spurrier tornerà al lavoro sugli X-Men, assieme a Bob Quinn, per raccontare una storia incredibile che risponderà ad alcuni dei più grandi interrogativi che la nuova era di fumetti ha suscitato: Nightcrawler, il personaggio di Claremont, Wein e Cockrum apparso per la prima volta nel numero Giant Size X-Men del maggio 1975, guiderà un gruppo di mutanti alla scoperta di alcuni dei più oscuri misteri del nuovo mondo di X-Men il prossimo aprile.

Lo stesso Spurrier ha riferito:

“Probabilmente dovrei dire una bugia per riuscire a chiarire il discorso e dire che Way of X è una storia basata sulla creazione di una nuova religione mutante. Ma non lo è, non proprio “

“Questo è un po’ da dove inizia, di sicuro. Nightcrawler si rende conto che c’è qualcosa che non va nei cuori e nelle menti del genere mutante e si propone di risolverlo. Ma come scopre rapidamente, questo non è un lavoro per preti e preghiere… La domanda è: cosa devono diventare per combatterlo? Predicatori? Poliziotti? Boia? O qualcosa di completamente nuovo?”

Nightcrawler e Way of X

In concomitanza con l’annuncio della nuova serie, Marvel Comics ha rilasciato in anteprima alcune immagini del primo albo, inclusa la cover disegnata da Giuseppe Camuncoli, oltre a una breve descrizione della storia raccontata:

La razza mutante ha costruito un nuovo Eden… ma ci sono serpenti in questo giardino. Alcuni mutanti lottano per adattarsi. Alcuni mutanti si rivolgono alla violenza e alla morte. E i bambini sussurrano dell’Uomo Patchwork, cantando nei loro cuori… Solo un mutante percepisce le ombre incombenti. Intrappolato da questioni di morte, legge e amore, solo Nightcrawler può combattere per l’anima di Krakoa. Solo lui – e il curioso equipaggio che assembla (inclusi i preferiti dai fan Dr. Nemesis, Pixie e Blink) – possono aiutare i mutanti a sconfiggere la loro oscurità interiore e trovare un nuovo modo di vivere. Questo è Way of X.

Way of X, scritto e disegnato rispettivamente da Si Spurrier e Bob Quinn, è previsto per aprile 2021.

Acquista il cofanetto di X-Men