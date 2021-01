Il Trono di Spade è stato uno dei più grandi fenomeni di massa degli ultimi anni, capace di catturare diversi tipi di pubblico e facendo, di conseguenza, la fortuna del network HBO che però, con la conclusione della serie, nel 2019, ha perso circa metà dei suoi telespettatori!

Il Trono di Spade manda in “crisi” HBO

Secondo quanto trapelato da una recente indagine infatti gli spettatori nella fascia demografica più importante per il HBO, quella compresa fra i 18 e i 49 anni, si sarebbe dimezzata.

Nello specifico il 2020 ha visto un calo di ascolti di circa il 38% rispetto al 2019.

Ovviamente i più attenti hanno sottolineato come il drastico calo potrebbe non essere attribuito solo alla fine della serie in sé ma anche alla qualità dell’ultima stagione – che ha raccolto pareri a dir poco contrastanti – e che potrebbe aver minato la fiducia degli spettatori sui nuovi prodotti targati HBO.

Altri analisti hanno invece sottolineato come la trasversalità de Il Trono di Spade difficilmente può essere replicata e come anche serie dall’indubbia qualità e successo come Watchmen non siano riuscite a colmare questo “vuoto”.

House of Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade

House of Dragon dovrebbe arrivare nel 2022 (come confermato dal presidente HBO Casey Bloys), con gli episodi diretti da Miguel Sapochnik (anche showrunner della serie insieme a Ryan Condal).

Questa la sinossi:

La serie, basata sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, sarà ambientata circa 300 anni prima degli eventi già visti, esattamente nel periodo in cui Aegon I Targaryen e le sue due sorelle Visenya e Rhaenys, si lanciarono alla conquista di Westeros al motto di “Fire Will Reign” (“Il fuoco regnerà”). Come tutti sappiamo, il regno dei Targaryen durerà fino alla ribellione di Roberth Baratheon e la sua conseguente salita al trono.

Dopo Paddy Considine (che interpreterà re Viserys Targaryen) ha trovato nuovi volti per i suoi personaggi. Come riporta la rivista Entertainment Weekly Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Ready Player One) e Emma D’Arcy (Truth Seekers) sono stati tutti scelti per far parte del cast della prossima serie TV della HBO.

