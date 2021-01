One Operation Joker è il titolo del seinen manga che vede protagonista la nemesi di Batman, scritto da Satoshi Miyakawa e illustrato da Keisuke Gotou.

Come vi abbiamo riportato, il primo capitolo ha debuttato il 7 Gennaio 2021 sulle pagine del numero 6 della rivista Morning di Kodansha ed è stato preceduto dall’esordio del manga su Batman curato dagli autori di Ultraman.

Joker, il commento dell’autore del manga e alcune tavole

Il lancio del manga è stato commentato dallo scrittore con un post su Twitter in lingua Inglese che spiega le premesse della serie:

Voglio che i fan del Joker di tutto il mondo leggano questo…

Un manga incentrato su un baby Batman e sul Joker che lo cresce è iniziato su una rivista giapponese di manga…

È in Giapponese, ma per favore dategli un’occhiata…HAHAHA!

Di seguito alcune pagine di anteprima:

La nuova serie del Joker negli USA

Il 9 Marzo, invece, debutterà negli USA la serie regolare del Principe Pagliaccio del Crimine.

Nella storia principale scritta da scritta da James Tynion IV (Batman, Something Is Killing the Children) e illustrata da Guillem March (Batman, Gotham City Sirens), l’arcinemico di Batman è diventato l’uomo più ricercato del mondo, dopo gli eventi di Infinite Frontier 1.

È scappato oltreoceano e si trova sempre un passo avanti alle forze dell’ordine, ma Jim Gordon si rende conto che questa è l’ultima caccia all’uomo della sua vita e si ripromette di rintracciare la peggiore nemesi di Gotham come fine di una carriera decorata.

Ma all’inseguimento del Principe Pagliaccio ci sono anche alcune forze misteriose e letali che non lasceranno che Gordon li rallenti o intralci la loro strada.

La storia di appendice, a cura di James Tynion IV, Sam Johns e Mirka Andolfo avrà per protagonista Punchline dopo lo special uscito a Novembre.

Acquista il volume I grandi peccati del principe pagliaccio del crimine