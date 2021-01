Nella tarda serata di ieri DC ha annunciato Justice Society: World War II. Si tratta del prossimo film animato che debutterà nel corso del 2021.

Come facilmente intuibile, il film avrà come protagonista la mitica Justice Society of America ovvero il primo supergruppo di eroi DC e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale esattamente come accadde per le pubblicazioni originali della Golden Age.

Per il momento non sono stati forniti dettagli sulla trama di Justice Society: World War II ma soltanto una prima immagine promozionale e il cast di doppiatori originali.

Eccovi l’immagine:

Justice Society: World War II – i doppiatori

Questi invece i doppiatori:

Stana Katic sarà Wonder Woman, Matt Bomer sarà The Flash (Jay Garrick). Omid Abtahi sarà Hawkman, Elysia Rotaru sarà Black Canary, Chris Diamantopoulos sarà Steve Trevor, Liam McIntyre sarà Aquaman, Armen Taylor sarà Jay Garrick, Matthew Mercer sarà Hourman, Ashleigh LaThrop sarà Iris West, Geoffrey Arend sarà Charles Halstead/Advisor, Keith Ferguson sarà Dr. Fate e Darin De Paul sarà il Presidente Roosevelt.

Maggiori dettagli appena disponibili.

Ricordiamo che l’ultimo film animato targato DC è stato Superman: Man of Tomorrow, cliccate QUI per la nostra recensione.

Il prossimo film DC invece sarà Batman: Soul of the Dragon. Il film sarà incentrato su Batman, Bronze Tiger, Lady Shiva e Richard Dragon con una storia fuori dalla continuity ambientata negli anni ’70!

Batman: Soul of the Dragon sarà distribuito da Warner Bros. Home Entertainment in digitale a partire dal 12 gennaio 2021 e in 4K Ultra HD Combo Pack e Blu-ray il 26 gennaio 2021.

Eccovi il trailer:

Questa la sinossi:

Il maestro di arti marziali che li ha addestrati è scomparso per un certo numero di anni e in circostanze misteriose. Quando riappare una reliquia maledetta, il mistero del loro maestro morto si riapre e Batman e i suoi ex compagni devono affrontare il loro test finale nelle arti marziali per ottenere il controllo di questa pericolosa reliquia.

