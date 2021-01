L’assedio di ieri è stato il risultato di un linguaggio pericoloso adottato dal Presidente Donald Trump. Prima che una folla di estremisti pro-Trump irrompesse nel Campidoglio e occupasse le sale del Senato e del Congresso, Trump aveva detto ai suoi seguaci di marciare verso il Campidoglio e far sentire la loro voce. L’attacco ha provocato l’evacuazione dei senatori, tra cui il vicepresidente Pence e il futuro vicepresidente Kamala Harris, e l’interruzione del conteggio delle schede elettorali del collegio per certificare la vittoria del Presidente eletto Joseph Biden.

Durante l’attacco, quattro persone sono morte, inclusa una donna che è stata uccisa dalla polizia del Campidoglio. Alcuni insurrezionalisti portavano con sé

bandiera degli Stati Confederati d’America.

Poiché a fomentare la massa sono state le infuocate parole di Donald Trump sui social, alcuni fra i più popolari e usati hanno scelto di bannare i profili di Trump per scongiurare eventuali altri atti violenti.

In una dichiarazione a Polygon, un portavoce di Twitch ha dichiarato:

Questa non è nemmeno la prima volta che Twitch sospende l’account del Presidente Trump: Lo scorso giugno, il servizio di streaming ha bloccato temporaneamente l’account del Presidente per “condotta odiosa“.

Twitch non è l’unico servizio online a emettere un ban temporaneo al Presidente: ieri Facebook, che è stata una delle principali piattaforme usate da Trump per raggiungere i suoi sostenitori, ha bloccato i suoi account “a tempo indeterminato“.

Qui di seguito, il post in cui lo ha comunicato il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg, seguito da una sua traduzione in italiano:

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021