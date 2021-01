Le novità manga Flashbook Edizioni per Febbraio e Marzo 2021 sono state diffuse attraverso le pagine del numero 276 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni.

Tra le novità presentate troviamo i nuovi, attesi volumi di Given e di The Five Star Stories.

A seguire le novità manga Flashbook Edizioni di Febbraio e Marzo 2021, mentre QUI possiamo consultare il calendario delle uscite di Gennaio.

Le novità manga Flashbook di Febbraio 2021

GIVEN 6

di Natsuki Kizu

€ 6,90

Tra prove, il coinvolgimento di alcuni elementi in altre band e live, la vita del nostro quartetto si è fatta movimentata. Uenoyama si avvicina sempre più alla band dei due amici d’infanzia di Mafuyu e non mancheranno le occasioni per scoprire qualcosa di più sul misterioso Yuki. Questa collaborazione però rischia di mandare in crisi Ma-fuyu. Ecco, in tutto il suo splendore, l’attesissimo volume 6 di GIVEN.

Harukaze no étranger 4

di Kii Kanna

€ 6,90

Sono trascorsi alcuni anni e Shun e Mio proseguono la loro serena vita di coppia affrontando qualche dubbio e timore. Fumi, in piena fase di ribellione adolescenziale, è in balia dell’amore per Sakurako e del-la gelosia verso l’ex fidanzato Shun. Tornano nuovamente a farci compagnia i personaggi tanto amati di una delle serie più delicate di sempre.

Le novità manga Flashbook di Marzo 2021

NYANKEES 3

di Atushi Okada

€ 5,90

Gli abitanti di Nekonaki non hanno proprio pace, finito uno scontro ecco che si affacciano all’orizzonte nuovi nemici e nuove lotte per il territorio. Questa volta Ryusei e compagni dovranno affilare bene gli artigli contro tre brutti ceffi arrivati a sconvolgere la loro pace. Ma a presentarsi con un colpo di scena finale ci sarà anche qualcun altro.

My Lovely Like A Cat 5

di Haruko Kumota

€ 6,90

Se si potesse dare un titolo a questo volume, il più adatto sarebbe “coronamento di un sogno”. Siamo all’ultimo volume di “My Lovely Like a Cat” ma lasciamo a voi il piacere della scoperta del bellissimo finale che porterà Kei-chan e Mii-kun a qualcosa di veramente spettacolare.

The Five Star Stories 15

di Mamoru Nagano

€ 9,90

In questo volume, vediamo dipanarsi i segreti che scorrono nelle vene dei regnanti di Fillmore. E vedremo GTM di altissimo livello attraversare alla carica i confini meridionali dell’impero!

Davanti a Weinzierl e Palshett compaiono Jirk e la Dama Tricolore…Quale sarà la verità sull’impero di Fillmore tramandata alla storia? Nella guerra per i confini del Sud, si concentrano GTM come Hozairo, Demol, Daccus, e numerosi altri fenomeni.

