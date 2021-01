Geoff Johns, prolifico fumettista noto per le sue acclamate run su Lanterna Verde e JSA nonché produttore di film e serie tv basate sui personaggi DC Comics, si è trovato coinvolto nelle indagini di WarnerMedia a seguito delle accuse di Ray Fisher sul comportamento poco professionale tenuto dal regista Joss Whedon sul set di Justice League.

Johns, in particolare, è stato chiamato in causa dall’attore che interpreta Cyborg nell’universo cinematografico DC per non aver aiutato il cast e aver consentito quello che accadeva sul set.

Le indagini, guidate da un ex giudice federale e condotte da uno studio legale esterno che ha interrogato più di 80 persone, si sono concluse a Dicembre e WarnerMedia ha dichiarato di aver preso le azioni riparatrici del caso senza però entrare in ulteriori dettagli.

Geoff Johns e WarnerMedia

Il 25 Novembre Whedon aveva annunciato di aver abbandonato il progetto The Nevers per HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia.

Stando a un recente post di Fisher su Twitter, l’uscita di scena di Whedon sarebbe uno dei risultati di queste indagini e anche Geoff Johns avrebbe fatto la stessa fine.

Nonostante queste dichiarazioni dell’attore, molteplici fonti hanno confermato a Variety in esclusiva che Johns non lascerà WarnerMedia e continuerà a lavorare sui progetti basati sui personaggi dei fumetti DC Comics.

Geoff Johns proseguirà dunque il proprio lavoro di autore e showrunner sulla serie tv Stargirl, che quest’Estate è stata rinnovata per un seconda stagione, e continuerà a essere il produttore esecutivo di altre serie come Batwoman, Doom Patrol, Titans e l’imminente Superman & Lois.

Lo scorso Aprile, inoltre, è stato annunciato che con la compagnia Mad Ghost Productions da lui fondata produrrà la serie su Lanterna Verde per HBO Max.

Ricordiamo che Johns ha ideato la storia del film Aquaman e ha scritto la sceneggiatura di Wonder Woman 1984 insieme a Patty Jenkins e Dave Callaham.

Recupera Batman Terra Uno volume 1 di Johns