Ogni specie di Pokémon ha le sue capacità di combattimento uniche e peculiari, e la loro presenza sovente rinfranca l’animo. Non importa quanto si possa essere tristi, stressati o stanchi: è difficile non sentirsi almeno un po’ meglio dopo aver ricevuto un sorriso incoraggiante da Pikachu o una rapida coccola da Eevee.

Ma se i vostri gusti vanno più verso i tipi Fantasma e Veleno, allora forse preferireste essere leccati da Gengar.

Pokémon: tutte le caratteristiche del peluche di Gengar

Il nome ufficiale di questo bizzarro quanto divertente prodotto è il Gengar da cui vorrai assolutamente farti leccare. Si tratta di un ibrido peluche/materassino che misura 170 centimetri di lunghezza per 53 di larghezza.

Per fortuna, la lingua di Gengar qui non è un’appendice umidiccia, ma è invece un morbido cuscino. Potete sdraiarvi su di esso o usarlo come una coperta:

Oppure ancora, potete sdraiarvi parallelamente alla bocca di Gengar e arricciare comodamente la sua lingua attorno al vostro corpo, o semplicemente inserire la vostra testa nelle sue fauci:

Poiché Gengar è anche in grado di stare seduto in posizione verticale, può anche essere utilizzato semplicemente come decorazione d’interni. I designer lo consigliano in particolare come comodo e soffice compagno di lavoro per i professionisti dello smart working, anche se, come potete vedere dalle divertenti immagini qui di seguito, riposarsi inserendo la propria testa all’interno della bocca di Gengar mentre si sta inginocchiati davanti alla propria scrivania non sembra essere molto comodo!

La lingua di Gengar può anche essere arrotolata e reinserita completamente nella sua bocca, trasformandosi così in un tenero peluche:

Il Gengar da cui vorrai assolutamente farti leccare è un prodotto assolutamente ufficiale e può essere acquistato fin da subito, anche se la spedizione non sarà altrettanto immediata. Questo divertente, tenero e bizzarro peluche/materassino di Gengar è già disponibile per l’acquisto online tramite Bandai Premium al prezzo di 25.950 yen (203,83 euro), con spedizione prevista per giugno.

