Marion Ramsey, Laverne Hooks di Scuola di Polizia, è morta a 73 anni

Marion Ramsey, meglio conosciuta per la sua interpretazione dell’agente Laverne Hooks nella serie di film americani Scuola di Polizia, è morta all’età di 73 anni. Il suo agente ha comunicato alla BBC che Marion Ramsey è morta giovedì mattina nella sua casa di Los Angeles. L’agenzia ha inoltre aggiunto che l’attrice si è ammalata di recente, ma non ha fornito una causa precisa della sua morte.

Ramsey era adorata dai fan per la sua interpretazione dell’agente Laverne Hooks in Scuola di Polizia, ma anche avuto un’illustre carriera a Broadway, recitando nelo spettacolo del 1978 Eubie!, un musical biografico sulla celebre pianista jazz Eubie Blake.

Marion Ramsey: oltre Scuola di Polizia

Marion Ramsey ha recitato in ben sei film della serie di Scuola di Polizia in totale, ed è stato proprio grazie alla sua partecipazione a queste commedie che l’ha resa un volto familiare per i fan del franchise.

Nata a Filadelfia, in Pennsylvania nel 1947, Marion Ramsey ha iniziato la sua carriera in teatro, apparendo sia nell’originale Broadway che nelle successive produzioni itineranti di Hello, Dolly!

È stata una attrice molto prolifica a Broadway, avendo recitato in molti spettacoli, tra cui Grind di Harold Prince con Ben Vereen ed Eubie! con Gregory e Maurice Hines.

Il suo agente ha detto che Ramsey era “particolarmente orgogliosa” del fatto che Dreamgirls di Broadway fosse finalmente diventato un film importante nel 2006, perché era una delle cantanti su cui il produttore originale dello spettacolo di Broadway, Tom Eyen, ha basato i tre personaggi principali.

La carriera di Ramsey in TV e nel cinema è decollata dopo che è apparsa come ospite in un episodio della sitcom di enorme successo in quegli anni The Jeffersons, nel 1976. In seguito, è stata una ospite regolare in Cos, lo sketch show di Bill Cosby.

Acquistate Scuola Di Polizia (Special Edition) QUI!