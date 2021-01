Il primo numero della serie a fumetti Star Wars The High Republic di Marvel Comics ha debuttato il 6 Gennaio 2021 nelle fumetterie degli Stati Uniti d’America.

Scritta da Cavan Scott e disegnata da Ario Anindito, la serie è ambientata nella nuova epoca della saga, l’Alta Repubblica, che viene esplorata anche attraverso romanzi per ogni fascia d’età e, prossimamente, serie tv.

Star Wars The High Republic, la sinossi del fumetto

Marvel Comics presenta così i fumetti di Star Wars The High Republic, che in Italia leggeremo a partire da Giugno in volumi editi da Panini Comics:

PRIMA DELLA SAGA DEGLI SKYWALKER! L’EPOCA D’ORO DEGLI JEDI! Inizia la nuova era narrativa di STAR WARS. Secoli prima della SAGA degli SKYWALKER. Gli JEDI sono al loro culmine, proteggendo la galassia mentre i pionieri della REPUBBLICA si spingono in nuovi territori.

Mentre la Frontiera si prepara per la consacrazione del maestoso STARLIGHT BEACON, la PADAWAN KEEVE TRENNIS affronta la scelta definitiva — completerà l’addestramento Jedi o salverà l’innocente da una catastrofe? Nuovi Jedi! Nuove astronavi! Nuovi malvagi da combattere!

Star Wars The High Republic, il giovane Yoda

ATTENZIONE AGLI SPOILER!

In Star Wars the High Republic Yoda è già un gran maestro Jedi con qualche secolo sulle spalle; cammina con il classico bastone, ma ha più vigore nel passo da quello che abbiamo visto nelle ere successive.

Quello che sembra più interessante al di là dell’aspetto, è che la visione di Yoda delle vie della Forza non è la sola interpretazione né quella dominante all’interno del Consiglio dei Jedi: il maestro cerca il proprio sentiero guidato dalla Forza e non sembra avere la stessa saggezza e sicurezza di sé che avrà in futuro.

Vedremo se e come la visione di Yoda sarà messa in discussione e influenzata dai suoi compagni Jedi.

Di seguito la variant cover con Yoda e una tavola interna:

