Gli estimatori dell’arte di Katsuhiro Otomo attendono dal 2019 di conoscere i dettagli del progetto Complete Works di Kodansha, che si promette di ristampare tutti i manga realizzati dal papà di Akira dal 1971.

Il sito web ufficiale del progetto annuncia ora che l’attesa opera omnia debutterà nel corso del 2021.

Katsuhiro Otomo, i manga

Classe 1954, Katsuhiro Otomo debutta come mangaka professionista nel 1971; prima di realizzare nel 1982 l’opera che lo consacrerà a livello mondiale, Akira, l’autore dà vita a Fireball, che contiene molte tematiche che svilupperà nei lavori successivi, e a Domu, opera che gli varrà il Nihon SF Taisho Award.

Da qualche anno sta lavorando al suo nuovo manga.

In Italia abbiamo potuto leggere alcuni manga del maestro, a partire da Akira, pubblicato prima da Glénat e poi da Planet Manga (una nuova edizione è in arrivo): Edizioni Star Comics ha pubblicato Memorie, World Apartment Horror (disegni di Satoshi Kon), Zed (disegni di Tai Okada) e l’adattamento di Steamboy (disegnato da Yu Kinutani); Comic Art ha presentato Domu – Sogni di Bambini, riproposto nella collana I Classici del Fumetto Serie Oro di Repubblica; Planet Manga ha in catalogo anche The Legend of Mother Sarah (disegni di Takumi Nagayasu).

Katsuhiro Otomo e gli anime

L’esordio nel mondo dell’animazione avviene con Genmataisen – Harmagedon – La Guerra contro Genma del 1983 (edito da Dynit), mentre nel 1988 esce il kolossal Akira, da lui scritto e diretto — di cui Dynit ha pubblicato nel 2018 una nuova edizione ridoppiata per festeggiarne il 30° anniversario.

Tra gli anime successivi cui ha preso parte ricordiamo Roujin Z (Kazé), Memories (Tristar Pictures), Spriggan (Dynit, Yamato Video), Metropolis (Tristar Pictures), Steamboy (Sony) e il corto Combustible contenuto nell’omnibus Short Peace (Bandai Namco).

Al momento è al lavoro sul film animato Orbital Era.

