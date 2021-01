Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time è il nuovo film di animazione in arrivo dedicato a quel grandissimo classico dell’animazione giapponese che è Neon Genesis Evangelion.

Dopo anni di attesa e un ritardo notevole, il quarto e ultimo film di Rebuild of Evangelion dovrebbe finalmente iniziare a essere proiettato nei cinema giapponesi alla fine di questo mese. E quale occasione migliore di questa per sfoggiare il nuovissimo portabevande ispirato proprio al braccio dell’Unità Eva-01?

Evangelion: il portabevande

Il portabevande Evangelion da 40 centimetri potrebbe sembrare un guanto, ma in realtà è una mano sostitutiva che si fa scivolare sull’avambraccio. Offerto in vendita esclusivamente nei cinema che proietteranno Thrice Upon a Time, il braccio dispone di dita modellate per mantenere una presa stabile sul bicchiere.

Inoltre, questo modello del braccio dell’Eva-01 è progettato anche per essere in grado di stare in piedi, in modo da poterlo esporre in casa.

Con l’hype in crescita costante per Thrice Upon a Time, il portabevande sarà disponibile a partire dall’8 gennaio nei cinema, così come un certo numero di oggetti a tema Evangelion come portachiavi, borse a tracolla e una riproduzione della Lancia di Longino. Altri oggetti a tema arriveranno il 23 gennaio il giorno della prima del film:

Il portabevande si possono acquistare solo insieme a una bevanda, quindi i prezzi variano da cinema a cinema e si aggirano intorno ai 3.500 yen (27,54 euro). Viene inoltre aggiunto anche che il supporto va usato solo con bibite fredde, non calde o alcoliche, quindi se avete intenzione di buttare giù una birra come Misato mentre guardate la fine di Evangelion, dovrai tenere il boccale nella vostra mano umana.

