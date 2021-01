Ora che i bambini dell’originale boom dei Pokémon della metà degli anni ’90 sono cresciuti, The Pokémon Company ha collaborato con diverse società per fare in modo che possano essere realizzati prodotti meravigliosi e di alta qualità per quei Pokémaniaci che ora sono adulti. Potete indossare capi di abbigliamento con motivi spirati ai Pokémon, oppure potete rivolgervi a U-Treasure, che ha lavorato insieme al franchise Pokémon in molte occasioni per realizzare gioielli meticolosamente curati e incredibilmente belli.

L’ultima creazione di U-Treasure è il Pokémon numero 039 nel Pokédex originale, il Jigglypuff di tipo Normale e Folletto (Purin in giapponese).

I nuovi ciondoli Jigglypuff sono disponibili in più versioni in base al metallo con cui sono placcati,e ognuno è decorato con un minuscolo zaffiro dello stesso rosa gomma da masticare del Pokémon stesso. Se strizzate gli occhi, sembra quasi che lo stia usando come microfono.

La placcatura è disponibile in argento, oro rosa, oro giallo o platino!

I fan dell’anime televisivo ricorderanno molti intermezzi comici in cui Jigglypuff tira fuori il suo microfono (in realtà un pennarello estratto dallo zaino del protagonista) per cantare una canzone così adorabile che incanta tutti coloro che la ascoltano, avvolgendoli in un sonno istantaneo. Sfortunatamente, Jigglypuff non è gentile con il suo pubblico che si addormenta a metà spettacolo, per cui usa il pennarello per scarabocchiare sulle facce di coloro che russano.

On this day in 1999, with marker in hand, Jigglypuff first drew on our heroes’ faces!

You know what they say, Trainers—never fall asleep around Jigglypuff! 😉 pic.twitter.com/jKefIU4Tqq

— Pokémon (@Pokemon) February 20, 2020