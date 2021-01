Una grande novità attende i fans di Yu-Gi-Oh soprattutto i collezionisti più accaniti. First 4 Figures ha aperto i preordini della sua versione del mostro preferito di Seto Kaiba: il Drago Bianco Occhi Blu.

Yu-Gi-Oh – la nuova action figures creata dall’azienda First 4 Figures

First 4 Figures è un’azienda fondata nel 2003, specializzata nella produzione di figure da collezione e oggetti di scena da licenze come Legend of Zelda, Metroid, Super Mario, Okami, Full Metal Alchemist, Sonic the Hedgehog e molti altri.

Ora la First 4 Figures è pronta a lanciare sul mercato la sua versione, assolutamente epica, del Drago Bianco Occhi Blu di Yu-Gi-Oh.

Questo è quello che si legge nella descrizione dell’action figure:

La First 4 Figures è orgogliosa di presentare la sua ultima statua in PVC collezionabile, il Drago Bianco Occhi Blu! Questa è la prima statua ad essere rilasciata nella nuovissima lineup Yu-Gi-Oh! PVC”.

La statua costa 350 dollari (286,13 euro) al momento e dovrebbe essere rilasciata nel terzo trimestre del 2021. Il preordine termina il 20 gennaio.

“Il concetto della statua è ispirato alla scena dell’animazione in cui ha luogo una battaglia tra il faraone Atem e un sacerdote Seto posseduto dal suo malvagio padre, il sacerdote Akhenaden. Il posseduto Seto evoca il drago bianco occhi blu dalla tavoletta di pietra in cui è contenuto attacca il faraone, e sebbene Occhi Blu riesca a eliminare il Mago Nero del faraone, il Faraone Atem rimane illeso mentre lo spirito del proprietario originale del Drago Bianco Occhi Blu, Kisara, riesce a espellere Akhenaden dal corpo di Seto e passa a Seto il potere del Drago Bianco Occhi Blu. I motivi sui lati della base ricordano i tempi dell’Antico Egitto, quando ebbe luogo la battaglia.”

e ancora:

“La base è fatta di resina e ha un effetto vento che circonda il Drago Bianco Occhi Blu come se fosse stato appena evocato. Sotto il suo piede sinistro c’è la tavoletta di pietra in cui è contenuta, e ai lati della base ci sono le statistiche del Carta Drago Bianco Occhi Blu: un mostro Luce di Livello 8 con 3000 ATK e 2500 DEF. Anche le sfere che mostrano il Livello del Mostro e l’Attributo “Luce” hanno la funzionalità LED. “

Il prezzo non è di certo economico, ma per una figura di questa bellezza, è decisamente meritato.

E voi che cosa ne pensate? La comprereste?

