La corsa di Demon Slayer sembra inarrestabile: Mugen Train è già diventato il film che ha incassato più di qualunque altro nella storia del Giappone, e il manga sta vendendo una quantità di copie davvero impressionante.

Di recente, è stato rivelato che 3 particolari uscite di Demon Slayer sono i primi volumi manga a vendere oltre 5 milioni di copie da quando Oricon ha iniziato a pubblicare le classifiche di vendita settimanali dei manga nell’aprile 2008.

Demon Slayer: i volumi più venduti

A partire da domenica scorsa l’ottavo, il primo e il settimo volume del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge hanno venduto in totale rispettivamente 5,03 milioni, 5,029 milioni e 5,009 milioni di copie.

L’ottavo, il primo e il settimo volume hanno venduto rispettivamente 66.000 copie, 69.000 copie e 107.000 copie solo durante la settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Il settimo volume include l’arco narrativo che è stato poi rappresentato nel film di animazione record di incassi al botteghino Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Film: Mugen Train.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha venduto complessivamente 102,892 milioni di copie al 6 dicembre. Ora è la seconda serie manga annoverata fra i record di Oricon a vendere oltre 100 milioni di copie. La prima serie a raggiungere questa impresa è stata One Piece nel 2012. Il 23° e ultimo volume di Demon Slayer ha venduto 2.855 milioni di copie dal 30 novembre al 6 dicembre, il numero di copie più elevato che un volume abbia mai venduto in una sola settimana da quando Oricon ha iniziato a riportare le sue classifiche nell’aprile 2008.

Il franchise è stato il primo dal 2008 a dominare sia la classifica generale annuale dei libri di Oricon, sia la classifica annuale dei manga nello stesso anno. È stato anche il primo franchise a occupare i primi 22 posti nella classifica annuale dei manga per volume. Il manga ha venduto circa 82.345.447 copie dal 18 novembre 2019 al 22 novembre 2020. Inoltre, le edizioni limitate dei volumi 20 e 21 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono al # 27 e # 28, quindi la serie occupava 24 delle prime 30 posizioni.

Quando le edizioni regolari e limitate vengono combinate, ciascuno dei suoi primi 22 volumi ha venduto oltre tre milioni di copie negli ultimi 12 mesi.

Acquistate Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba (Vol. 1) QUI!