Il nuovo arco narrativo di Black Clover è finalmente iniziato e promette di essere uno dei migliori della serie. Ecco alcune nuove informazioni sui primi episodi della nuova saga del Regno delle Spade.

Il Regno di Spade è pronto a intensificare la sua aggressività, quindi questo significa che Asta e i suoi compagni devono prepararsi all’imminente battaglia. Sappiamo già che il duro allenamento a cui Asta si è sottoposto per sei mesi ha dato i suoi frutti, incrementando non solo la sua forza fisica ma anche il suo controllo dell’anti-magia.

Ma che cosa ci aspetta nei primi episodi del nuovo arco narrativo? Ecco le sinossi!

Il Messaggero del Regno di Spade:

Il potere di Zeno:

L’Alba Dorata è in pericolo e Yuno si precipita in aiuto. Tuttavia, il loro quartier generale è stato distrutto e molti dei loro membri giacevano in uno stato di morte. Yuno è furioso per la situazione… Inoltre, appare Zenon Zogratis, un mago del Regno di Spade e parte della Triade Oscura che possiede il potere di un demone di alto livello.