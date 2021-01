Sin dall’inizio della serializzazione di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, il manga dark-fantasy scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, Shueisha ha deciso di puntarci a tamburo battente e attualmente, non a caso, è una delle serie di punta della rivista settimanale per ragazzi raggiungendo un totale di vendite di 15 milioni.

A giugno 2020 Shueisha dichiara l’intenzione di far divenire il manga del sensei Akutami la punta di diamante e così in realtà è sempre stato quasi fin dall’inizio della serializzazione.

Difatti, secondo quanto dichiarato sulla recente nuova uscita di Newtype dello sceneggiatore della serie anime di Jujutsu Kaisen (Studio MAPPA), in onda da ottobre 2020, Shueisha parlava di adattare il manga in un anime addirittura dai tempi dell’uscita del secondo volume.

Considerando che il manga è cominciato a marzo 2018 e il secondo numero in Giappone è stato pubblicato solo il 4 settembre 2018, i tempi erano davvero meno che maturi e la casa editrice ha rischiato il buco nell’acqua poichè le opinioni dei fan sono fondamentali per la vita di un’opera in Giappone.

Shueisha, in altre parole, ha vinto la sua scommessa e non solo ha raggiunto, ma addirittura superato l’obiettivo di raggiungere 10 milioni di vendite una volta iniziato l’anime (adesso ne conta addirittura 15 milioni, come già specificato).

Ricordiamo che la seconda parte della prima stagione esordirà il 15 gennaio 2021.

Dettagli sull’anime e dove vederlo in Italia

Jujutsu Kaisen è visibile in Italia legalmente e in simulcast con l’uscita giapponese attraverso Crunchyroll (2 ottobre).

In merito allo staff, Sunghoo Park (The God of High School) dirige la serie animata presso lo studio MAPPA (Terror in Resonance, L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature curate da Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) cura il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama compongono la colonna sonora.

Ad oggi sono stati trasmessi 12 episodi (di 24 totali).

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 134 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 12 episodi trasmessi.

La più terribile verità sul mondo dell’occulto? Non esistono regole certe per acquisire il potere. Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto. Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto.

