One Piece 1000: la previsione di Kozuki Oden per Rufy

Da ormai tantissimo tempo Monkey D. Rufy viaggia attraverso i mari di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, esclamando il sogno di diventare il Re dei Pirati, ma pare che qualcuno di leggendario ci sia arrivato un po’ prima.

Questa grande personalità, ovvero il compianto Kozuki Oden nonchè ex Daimyo del Paese di Wano, possedeva un diario e man mano appuntava lì le sue avventure e le sue previsioni per il futuro.

Subito dopo aver concluso il suo viaggio indimenticabile a bordo della ciurma di Roger, Oden è tornato nel “Wano Kuni” dove ha trovato la morte per mano di Kaido e, da lì in poi, l’Imperatore avrebbe esercitato il totalitarismo.

Tuttavia lo stesso Oden, anche se fosse morto, era convinto che un giorno Kaido sarebbe stato sconfitto e questo sarebbe accaduto tra 20 anni a partire dal suo tempo.

Allo scadere di questi lunghi anni di attesa sarebbero giunti a i pirati della nuova generazione e la loro forza avrebbe liberato Wano dai poteri forti. Ed è proprio questo che sta accadendo nell’attualità di One Piece.

Nel Capitolo 1000 abbiamo visto infatti una parte della nuova generazione di pirati – Rufy, Law, Kidd, Zoro e Killer – faccia a faccia con Kaido e ora la battaglia della profezia di Kaido è pronta ad avversarsi.

A rivelare tale profezia ci ha pensato la figlia di Kaido, Yamato, la quale ha trovato il diario di Oden dopo la sua morte.

All’interno del diario, Kozuki credeva che una persona sarebbe apparsa 20 anni nel futuro dichiarando le intenzioni di voler diventare il Re dei Pirati… o almeno ci avrebbe provato ardentemente. Non si trattava di Gol D. Roger, ma quella persona, assieme ad altri forti pirati a comando della nuova generazione, avrebbero liberato Wano dall’oppressione.

E, dunque, possiamo essere ben fiduciosi che il nuovo attacco di Rufy condurrà la profezia verso la giusta direzione del compimento.

Gli eventi descritti sono stati pubblicati nel Capitolo 1000 di One Piece. La lettura del capitolo è disponibile gratuitamente e legalmente su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

