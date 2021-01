Continuano a venir fuori ciò che non sarebbe possibile vedere nella serie regolare di Naruto o di Boruto: Naruto Next Generations e tutto grazie allo spin-off comico di di Boruto, “Boruto: Saikyo Dash Generations“, scritto e disegnato da Kenji Taira.

Il maestro mangaka, già assistente di Masashi Kishimoto al manga di Naruto, ha anche realizzato serie di spin-off dedicati a Rock Lee e Sasuke Uchiha.

E dopo l’incontro tra Boruto Uzumaki e suo zio Neji Hyuga, praticamente impossibile nell’attualità poichè Neji è deceduto nella seconda parte di Naruto, arriva un altro momento “what-if” tutto targato Gaara.

Il Quinto Kazekage, infatti, è stato rappresentato mentre realizza assieme a suo figlio adottivo, Shiki, uno dei march di fabbrica di Naruto Uzumaki: la tecnica seducente. Il risultato è qualcosa di incredibile vista la naturale compostezza e serietà del leader del Villaggio della Sabbia.

Possiamo guardare di seguito il momento in cui i due ninja della Sabbia eseguono la tecnica.

Shinki & Gaara sexy jutsu… oh the stuff in #BorutoSD 😂 pic.twitter.com/YZ6EDNbUsH — Nitebaron (@Nite_Baron) January 6, 2021

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 180 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

