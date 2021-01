Tra i tanti progetti su Star Wars in cantiere ci sarebbe anche un film prodotto da Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel Entertainment tra gli artefici principali del successo del Marvel Cinematic Universe.

Le prime indiscrezioni di un film prodotto e sviluppato da Feige risalgono all’Autunno del 2019, a seguito del successo clamoroso di Avengers: Endgame e poco prima del debutto di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker.

Alla giornata degli azionisti Disney dello scorso Dicembre è stato annunciato il film Rogue Squadron di Patty Jenkins ed è stato confermato il film ancora senza titolo di Taika Waititi, mentre del progetto di Feige non è stata fatta parola.

Star Wars, ecco chi potrebbe essere lo scrittore del film prodotto da Feige

Deadline riporta ora in esclusiva che Michael Waldron scriverà la sceneggiatura del film di Star Wars sviluppato e prodotto da Feige, nel quadro di un nuovo accordo che terrà lo sceneggiatore impegnato con la Disney per un bel po’ di tempo.

Waldron è l’autore della sceneggiatura del film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, nonché produttore esecutivo e scrittore capo della serie Loki per Disney+.

La stagione 4 di Rick And Morty gli ha fatto vincere l’Emmy per il suo lavoro come scrittore e produttore.

Star Wars, gli altri i progetti annunciati

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

