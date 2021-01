My Hero Academia 296 ha concluso l’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

Mentre gli heroes contano purtroppo i morti oltre che fare i conti con i dubbi legati alla validità del loro operato.

Ma anche i villain hanno subito ingenti perdite!

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 296!

Secondo quanto si apprende da My Hero Academia 296 i villain ad essere presi in custodia sono stati:

4 Nomu High-end

Geten

Redestro

Trumpet

Mr. Compress

Gigantomachia

A questi, che sono i villain più importanti, si aggiugono circa 16.929 persone! Ma non è tutto perché un numero non specificato di arresti è stato compiuto a seguito delle infiltrazioni nelle varie basi dell’esercito compresi alcuni eroi.

Fra i fuggiaschi invece vengono menzionati 132 soldati oltre a Shigaraki, Dabi, Spinner, Toga e Nomu.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

