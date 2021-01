Supercar: David Hasselhoff mette all’asta l’originale KITT

Supercar è una serie TV classica degli anni ’80 in cui Michael Knight (David Hasselhoff) risolve crimini a bordo della sua automobile ultratecnologica.

Per anni, le persone hanno desiderato un sistema come quello di KITT nelle proprie auto. Ora, questa possibilità è divenuta reale grazie a un’asta indetta dallo stesso attore, il quale ha deciso di mettere in vendita la sua KITT.

Supercar: i dettagli dell’asta di KITT

Potete dare un’occhiata all’asta, che terminerà il 23 gennaio, direttamente su Live Auctioneers. Come bonus aggiuntivo, se il prezzo finale sarà il 25% di quello di riserva, David Hasselhoff in persona consegnerà l’auto al nuovo proprietario! Un vero e proprio pezzo da esposizione per un collezionista di oggetti iconici degli anni ’80 come la storica KITT da Supercar, serie con cui io stesso sono cresciuta.

L’attuale offerta migliore è di $ 475.000, ma è certamente destinata ad aumentare fino a quando l’asta sarà dichiarata conclusa, il prossimo 23 gennaio.

La star di Supercar ha parlato con Consequence of Sound della prospettiva di un reboot della serie. Hasselhoff ha quindi dichiarato che stava effettivamente sviluppando un nuovo film:

“Il ragazzo che sta scrivendo è un grande fan di Supercar. Mi ha mandato una sua foto a bordo dell’auto di Supercar. Il suo nome è TJ Fixman. Il concetto, non lo so davvero. Non è un nuovo Supercar, ma una continuazione. Vogliono scrivere una sceneggiatura che abbia la mia approvazione. Se ne farò parte o meno, o se lo approvi, la risposta è: non lo so“.

Ha poi continuato:

“Ho avuto i diritti di Supercar per circa 10 anni, e non sono riuscito a ottenerne nulla. E questi ragazzi ora ci stanno riuscendo per il loro tempismo, per la rinascita della nostalgia, perché il ragazzo che lo sta facendo lo capisce. Non si tratta di un’auto parlante. Si tratta del rapporto tra Michael e KITT. E riguarda anche l’azione e sul concetto che ‘un uomo può fare la differenza’. E se lo fanno, probabilmente lo sosterrò. Se non lo faranno, avranno solo infastidito l’Hoff“.

