RW-Lineachiara, l’etichetta di RW Edizioni dedicata al fumetto franco-belga, riprende le pubblicazioni con la pubblicazione del secondo e ultimo volume della serie Jim Cutlass (Une aventure de Jim Cutlass) di Jean Giraud, Jean Michel Charlier e Sergio Rossi.

Lo annuncia il numero 276 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni, che dedica anche la copertina al ritorno della serie; l’uscita sembrerebbe prevista per Febbraio.

JIM CUTLASS L’INTEGRALE 2

di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Sergio Rossi

C, 17×24, 256 pp, col.

9788897965268

€ 18,95

Secondo e ultimo volume del ciclo di Jim Cutlass, che vede il metafisico Giraud all’opera su tematiche che fondono il suo amato western con il mondo dell’horror e del sovrannaturale. Zombie, magia e misteriose forze incrociano il cammino dell’ex ufficiale nordista; ma ciò che terrorizza davvero l’animo dell’eroe di Giraud e Rossi è il razzismo degli uomini dei Ku Klux Klan con cui si trova a lottare in un’ambientazione che fonde il reale, l’irreale e le assurdità di menti deviate dall’odio.

Un’opera complessa e splendidamente illustrata da Christian Rossi, finalmente disponibile in Italia in versione completa grazie a RW-Lineachiara.