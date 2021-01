Nel corso degli ultimi due giorni, il regista Kevin Smith ha condiviso sia le pagine della sceneggiatura che le riprese di Clerks – The Snyder Cut, che è la prima versione del celebre film, in cui nel finale un personaggio viene ucciso da un rapinatore al Quick Stop.

Clerks – The Snyder Cut: il finale negativo

Nelle interviste precedenti, Smith ha detto di aver rimosso la sequenza in cui Dante Hicks (Brian O’Halloran) viene ucciso in parte perché non la sentiva adatta a Clerks. Ha dichiarato di essersi ispirato al tono e all’approccio di altri film indipendenti popolari all’inizio degli anni ’90, ma alla fine ha deciso di non mantenere il finale negativo – anche se Dante stesso sostiene in precedenza nel film

“Questo è la vita: una serie di finali duri uno appresso all’altro“.

Il film era incentrato su Dante Hicks, che era stato chiamato a lavorare come assistente manager di un minimarket durante il suo giorno libero. La sua giornata si è rivelata singolarmente ricca di eventi (e soprattutto orribile), per poi scoprire che l’amore della sua vita era fidanzata con qualcun altro; un’altra ragazza del liceo era morta, e lui non era andato al suo funerale; ed è stato multato per centinaia di dollari per aver apparentemente venduto sigarette a un minorenne, quando in realtà a farlo è stato il suo amico fannullone Randal (Jeff Anderson).

Potete vedere le pagine della sceneggiatura di Clerks – The Snyder Cut qui sotto e il video di YouTube con la morte di Dante in cima a questo articolo

This is the shooting draft of CLERKS. I was checking it for references as I write the new CLERKS III and I found this scene in which Jay inadvertently gets Dante killed. John is the guy who shoots Dante and robs the register in the “Snyder Cut” of Clerks: https://t.co/WubnHOtuiY pic.twitter.com/Bh400pVhcj — KevinSmith (@ThatKevinSmith) January 5, 2021

Da quando è uscito Clerks, il personaggio di Dante Hicks è apparso in Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! (Jay & Silent Bob Strike Back), Clerks II e Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood (Jay & Silent Bob Reboot). O’Halloran ha interpretato altri membri della famiglia Hicks in Mallrats e Dogma, più un dirigente senza nome di MTV in In cerca di Amy (Chasing Amy), che si svolge nello stesso universo condiviso degli altri film.

Clerks III entrerà in fase di produzione dopo il completamento di Twilight of the Mallrats.

