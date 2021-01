Il Twitter ufficiale della serie anime tv Puella Magi Madoka Magica ha annunciato un nuovo progetto speciale per commemorare il decimo anniversario della serie dalla sua prima trasmissione lo scorso 7 gennaio 2011.

Anche il sito dell’anime festeggia il decimo anniversario dell’anime con un logo commemorativo, un’illustrazione e una bozza di personaggi disegnata da Ume Aoki. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli quindi non ci resta che rimanere in attesa di nuove notizie!

Puella Magi Madoka Magica – l’anime

L’anime, noto con il nome di Madoka Magica, è stato creato grazie alla collaborazione del regista Akiyuki Shinbo, dello sceneggiatore Gen Urobuchi, del character designer originale Ume Aoki e del produttore Atsuhiro Iwakami noto anche come Magica Quartet.

La serie è stata animata da Shaft e trasmessa in Giappone il 7 gennaio 2011 tramite MBS, TBS e CBC. La serie si è conclusa nel marzo 2011 con un totale di 12 episodi di cui gli ultimi 2 episodi (episodi 11 e 12) sono stati ritardati a causa del terremoto di Tōhoku del 2011 e del disastro dello tsunami.



Una nuova serie anime tv basata sul gioco per smartphone Magia Record è stata annunciata il 1° settembre 2018. Originariamente prevista per il 2019, è stata ritardata a causa di un motivo non divulgato per poi essere presentata in anteprima il 4 gennaio 2020.

Madoka, una normale ragazzina dall’animo gentile ed amichevole che frequenta il secondo anno della scuola media, un giorno, assorta nei suoi pensieri, senza rendersene conto si interroga ad alta voce su cosa potrebbe fare se potesse esaudire qualsiasi desiderio grazie alla magia e…

In Italia la serie animata originale di Madoka Magica è disponibile su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit e in streaming gratuito su VVVVID.

Dalla serie è stato tratta una trilogia di film nonché un manga omonimo, disegnato da Hanokage, pubblicato in tre tankōbon, ognuno con quattro capitoli e un secondo manga spin-off, intitolato Puella Magi Oriko Magica, scritto e disegnato da Kuroe Mura. Entrambi sono pubblicati dalla J-Pop.

