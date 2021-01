Moon Knight ha finalmente il suo protagonista, dopo mesi di rumor e speculazioni. Come confermato infatti, la serie live-action Marvel per Disney+ vedrà Oscar Isaac nei panni di Marc Spector.

La notizia ci arriva grazie al direttore della fotografia Gregory Middleton, che conferma la presenza di Isaac e anche del costume bianco per il personaggio. Questo quanto si legge sul post Instagram:

Il segreto è stato svelato. È un onore per me far parte dell’introduzione di un nuovo personaggio nel MCU. Qualcuno dice che ai direttori della fotografia preoccupano i costumi bianchi…non so se lo stesso si può dire se lo indossa il personaggio di un attore straordinario come Oscar Isaac. Grazie al regista Mohamed Diab per avermi coinvolto.

L’attore sarà prossimo protagonista di Dune, ed è stato recentemente coinvolto anche nei nuovi film principali di Star Wars, nei panni di Poe Dameron. Ora, ad attenderlo e per arricchire ancora di più la sua carriera, il mondo Marvel!

Moon Knight, le info sulla serie

Lo sceneggiatore Jeremy Slater dovrebbe essere lo showrunner di Moon Knight: in precedenza, su Twitter, ha rivelato come i fan della Marvel verranno portati in “un grande viaggio”.

Avevo sette anni quando ho comprato il mio primo fumetto Marvel e la mia vita è cambiata immediatamente.Non è esagerato dire che entrare a far parte dell’MCU è il più grande onore della mia carriera. Sono elettrizzato, terrorizzato e ubriaco di felicità. E anche se non sarò in grado di dirvi nulla riguardo alla storia o al cast, “posso” dirvi che abbiamo assemblato una gruppo piena di sceneggiatori brillanti che amano davvero questo personaggio, e siamo tutti al lavoro per creare qualcosa di speciale per tutti voi. Quindi restate con noi e restate vigili. Moon Knight è in arrivo e sarà un grande viaggio.

