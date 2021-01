Bleach si è concluso alcuni anni fa, quando il suo autore, Tite Kubo, ha ultimato il manga, ma la serie anime dovrebbe fare il proprio ritorno il prossimo anno. Il tanto atteso ritorno sugli schermi di Ichigo è un evento importante, e per questo andava in qualche modo festeggiato. per questo, uno degli artisti dell’anime ha omaggiato i fan di Bleach con un regalo speciale.

Bleach: lo schizzo di Nelliel

L’artwork proviene nientemeno che da Masashi Kudo, un animatore e character designed dell’anime. L’artista è noto perché già diverse volte ha condiviso le proprie opere d’arte su Twitter con i suoi follower.

Ebbene, di recente Kudo ha deciso di condividere un suo disegno che ritrae Nelliel, mostrandocela in tutta la sua grazia e grinta:

Del resto, è passato un po’ di tempo da quando i fan hannosentito parlare per l’ultima volta di Nel. L’eroina ha debuttato dopo che gli Arrancar hanno fatto il loro grande debutto nella serie: Ichigo l’ha incontrata durante i suoi viaggi nel Hueco Mundo, ma lei era molto piccola allora. Fra i due si instaurò uno stretto legame mentre viaggiavano insieme verso il centro della città, e una volta che Nel si trovò di fronte a uno degli Espada, il puzzle ha iniziato finalmente a prendere forma.

È stato rivelato che Nel era tutt’altro che una bambina. In realtà, la ragazza è stata semplicemente trasformata in una bambina dopo che un altro Espada si è sentito minacciato e umiliato dal suo potere. Nel è stata in grado di riguadagnare i suoi precedenti potere e corpo dopo essersi gettata in battaglia per salvare Ichigo. E ora, i fan possono rivivere quel momento con questo straordinario sketch, che ci mostra una Nelliel di cui colpiscono particolarmente l’intensità dello sguardo, la decisione con cui impugna la sua arma, la degna fierezza di una guerriera.

