Le voci riguardo Nintendo Switch Pro circolano ormai da un po’ di tempo. Questi rumour hanno raggiunto l’apice nell’agosto dello scorso anno, quando Bloomberg ha riferito che Nintendo stava progettando un modello aggiornato della sua console ibrida. Ora, aggiungendo ulteriore carburante al fuoco, un datamine ha fornito ulteriori dettagli tecnici sulla presunta console in arrivo.

Nintendo Switch Pro: i rumour fino a ora

Il report proviene dal prolifico dataminer SciresM, tramite un thread su ResetEra e contiene informazioni riguardanti il ​​display, la durata della batteria e il dock della nuova console, oltre ad affermare che la stessa ha un nome in codice, Aula.

SceriesM crede inoltre che Nintebndo Switch Pro sarà “4K, visti i segni che vedo nel firmware“, aggiungendo comunque che questa informazione “non è ancora confermata e potrebbe essere sbagliata“. Per quanto riguarda il display della console, afferma che “il display aggiornato è uno schermo OLED“.

Anche se il nuovo modello utilizzerà uno schermo OLED, la risoluzione sarà probabilmente la stessa, per cui il supporto 4K potrebbe provenire da un “chip 4K Realtek” all’interno di un nuovo dock: ciò consentirebbe alla console di riprodurre il 4K in modalità docked.

Il datamine riportato suggerisce anche che la batteria della nuova console avrà una durata e un raffreddamento “sostanzialmente” migliori. In tal senso, anche la riproduzione dei videogiochi usciti per Switch dovrebbe essere migliore, un po’ come “alcuni giochi che beneficiano di PS4 Pro nonostante girino su PS4“.

Se Nintendo Switch Pro fosse una realtà e godesse davvero delle caratteristiche sopra elencate, sarebbe certamente un’ottima notizia per i gamer. Tuttavia, mi preme sottolineare ancora una volta che si tratta solo di voci e che per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Nintendo riguardo l’effettiva esistenza di Switch Pro. Per questo, vi invito a restare sulle nostre pagine, per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso!

