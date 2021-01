Nel 1996 Core Design dava vita al primo titolo di quella che sarebbe di lì a breve divenuta una delle saghe videoludiche più longeve e amate di sempre: Tomb Raider.

Nel 2006, Core Design stava lavorando a un remake del suo gioco originale in occasione del decimo anniversario dalla sua pubblicazione. Il gioco sarebbe dovuto uscire per Sony PSP e si sarebbe chiamato Tomb Raider: 10th Anniversary Edition. Sebbene “quasi ultimato”, secondo il manager dello studio Gavin Rummery, il gioco venne cancellato a favore di un remake multipiattaforma realizzato questa volta da Crystal Dynamics, che lo pubblicò nel 2007 con il titolo di Tomb Raider: Anniversary.

Gli asset del gioco cancellato sono state poi impiegate all’interno di un gioco di Indiana Jones, anch’esso mai pubblicato. Core Design ha chiuso i battenti nel 2010 e il remake perduto di Tomb Raider è diventato un pezzo raro e ricercato per i fan della serie e di Lara Croft.

Il perduto e ritrovato Tomb Raider 10th Anniversary Edition

Una raccolta di asset appartenenti al gioco perduto di Tomb Raider è ora riemersa in rete ed è stata condivisa su Internet Archive con il nome in codice “data Cancelled Indiana Jones / TRAE PSP Build”.

Gli asset sonos caricabili in maniera del tutto gratuita, e il sito web che le ha condivise ha anche aggiunto una serie di istruzioni da seguire per poter giocare alla versione alpha di Tomb Raider: 10th Anniversary Edition. Dovrete installare una patch, Visual Studio e avere un controller PS4 o Xbox 360, ma una volta installato sarete in grado di esplorare diverse location.

Anche se non ci sono nemici, potete arrampicarvi, saltare e nuotare attraverso i livelli ambientati in Perù e Grecia, oltre a Croft Manor. È uno sguardo interessante a quello che sarebbe potuto essere un remake più “vecchia scuola” rispetto a quello realizzato da Crystal Dynamics usando il Motore di Tomb Raider: Legends.

Grazie a Internet Archive, si spera ora che gli asset per questo titolo vintage possano rimanere a disposizione per chiunque voglia anche solo dargli un’occhiata.

