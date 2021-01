Gintama The Semi-Final, il nuovo trailer

Gintama The Semi-Final è lo special animato in due parti che funge da prequel al film d’animazione conclusivo basato sul manga di Hideaki Sorachi edito da Star Comics in Italia.

Nonostante sia un prequel, Gintama The Semi-Final uscirà una settimana dopo Gintama The Final: il film debutterà infatti l’8 Gennaio 2021, il primo episodio dello special arriverà in esclusiva sul servizio streaming dTV il 15 Gennaio; il secondo seguirà il 20 Gennaio sulla stessa piattaforma.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer.

Prima di Gintama The Semi-Final

Gintama The Final trasporrà il finale del manga originale del maestro Sorachi includendo elementi originali ideati appositamente per il grande schermo.

Il manga originale è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dall’8 Dicembre 2003 al 20 Giugno 2019 e si compone di 77 volumi.

Ha ispirato una lunga serie animata, composta di 367 episodi suddivisi in varie stagioni trasmesse dal 2006 al 2018, film animati, live action e light novel.

In Italia il manga è uscito per la prima volta grazie a Planeta DeAgostini, che ha pubblicato i primi 18 volumi tra il 2008 e il 2009; Edizioni Star Comics l’ha ripresa dal 2015.

La serie animata è arrivata grazie a Dynit, ma solo 49 episodi sono stati doppiati e pubblicati in home video.

Gli episodi 266 – 367 sono disponibili in streaming su Crunchyroll Italia, che così presenta la serie:

Gintama è la storia di un tuttofare di nome Gintoki, un samurai che non rispetta le regole imposte dagli invasori, e che è pronto a eseguire qualunque incarico per sopravvivere.

