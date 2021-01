Il capitolo 296 di My Hero Academia, disponibile in tutto il mondo su Manga Plus dallo scorso 3 Gennaio 2021, potrebbe contenere una citazione a The Mandalorian.

In una vignetta, infatti, Kohei Horikoshi ha inserito un personaggio che richiama l’aspetto dei Mandaloriani; vista la nota passione dell’autore per Star Wars e la popolarità della serie sembra una ipotesi plausibile, anche se c’è chi vede nel design del personaggio un riferimento al videogame Mega Man X di Capcom — già citato in passato nel capitolo 48.

Facendo attenzione agli spoiler, ecco la parte di tavola in questione:

My Hero Academia e The Mandalorian

Il 2021 di My Hero Academia vedrà non solo la pubblicazione dei nuovi capitoli del manga, che potrebbe avviarsi alla conclusione, ma anche il debutto della quinta stagione della fortunata serie animata (a partire dal 27 Marzo) e del terzo film d’animazione (Estate).

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics (anche in formato digitale), gli anime sono disponibili in streaming su VVVVID e Netflix e in home video su DVD e Blu-ray Disc editi da Dynit.

La maggior parte degli esseri umani possiede un potere denominato Quirk. Non necessariamente viene usato a vantaggio della giustizia…Ma per fortuna, come esiste il male inevitabile, ci siamo anche noi…gli Heroes! Mh? Chi sono io? Ah ah ah ah ah! Avanti, si parte, ragazzo! Apriti la strda verso il tuo personalissimo sogno! Plus ultra!

I 16 episodi che compongono le due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+ in esclusiva streaming; la terza stagione arriverà nel 2022, preceduta dallo spin-off The Book of Boba Fett.

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

