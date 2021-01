I Simpson hanno deciso di omaggiare lo Studio Ghibli e la sua mascotte Totoro nell’ultimo episodio della serie intitolato The Dad Feelings-Limited.

Studio Ghibli e il Mio vicino Totoro protagonisti de I Simpson

Il mio vicino Totoro è il classico film d’animazione di Hayao Miyazaki del 1988. Matt Groening, autore de I Simpson, ha deciso di rendere omaggio alla mascotte di casa Ghibli nell’ultimo episodio della serie intitolato The Dad Feelings-Limited.

Nell’episodio viene finalmente raccontata la storia dell’Uomo dei Fumetti, uno dei tanti abitanti di Springfield che abbiamo imparato a conoscere e amare in tutti questi anni, ma di cui sappiamo ancora poco. Homer e Marge Simpson cercarono di fare amicizia con l’Uomo dei Fumetti e con sua moglie Kumiko, una mangaka professionista.

I protagonisti parlano delle più svariate cose e, a un certo punto, il discorso verte sui pro e i contro di un matrimonio con figli e uno dei pro di non avere figli è quello di potersi godere una maratona di Hayao Miyazaki, papà dello Studio Ghibli, che ha da poco compiuto 80 anni ed è qui che viene mostrato Totoro.

Non è la prima volta che I Simpson rendono omaggio allo Studio Ghibli. Già in un episodio del 2014, che introduceva il personaggio di Kumiko, Homer e il padre della mangaka si ubriacano assieme e finiscono per esplorare un mondo fittizio che fungeva da tributo ai film di Miyazaki e dello Studio Ghibli, tra cui La città incantata, Ponyo sulla scogliera, Principessa Mononoke, Il Castello incantato di Howl, Kiki consegne a domicilio.

Studio Ghibli – Il mio vicino Totoro

Totoro è la mascotte ufficiale dello studio e dei più grandi venditori di merchandising.

Nel 1988 Il mio vicino Totoro ha vinto l’Animage Anime Grand Prix, mentre l’anno seguente si è aggiudicato il premio nella categoria miglior film al Mainichi Film Concours. Il personaggio di Totoro è stato talmente apprezzato da essere in seguito utilizzato per il logo dello Studio Ghibli. Nel 2008 la rivista inglese Empire lo inserì al numero 275 della lista dei 500 migliori film della storia.

Con il plauso del lavoro dello Studio Ghibli è cresciuto il rispetto e l’interesse per il genere anime da parte del pubblico occidentale, che ha aperto la porta a tanti altri film anime (Your Name) e registi (Makoto Shinkai) che sono diventati successi internazionali. Per non parlare delle serie anime come Dragon Ball, My Hero Academia e Demon Slayer, che attirano l’attenzione proprio per i loro eroi, capaci di fare breccia nel cuore degli spettatori.

