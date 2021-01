Sono trapelate online due nuove immagini di Justice League Snyder Cut che ci offrono uno sguardo ulteriore ai cattivi Darkseid e Steppenwolf — quest’ultimo recentemente ammirato in uno screenshot dello scontro con Wonder Woman.

A proposito di Darkseid, interpretato da Ray Porter, il regista Zack Snyder aveva dichiarato di avere in mente delle idee per raccontare storie future sul personaggio; viste le recenti affermazioni sui progetti successivi allo Snyder Cut, vedremo se i piani passati del regista si concretizzeranno o meno.

Ecco le immagini:

BREAKING: NEW LOOK AT STEPPENWOLF AND DARKSEID UXAS IN ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE #zacksnydersjusticeleague pic.twitter.com/7juBqyLl3P — FAHEEM (@solinfinitives) January 6, 2021

Justice League Snyder Cut, i dettagli

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder.

Negli Stati Uniti d’America arriverà a Marzo 2021 sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una, ma il regista sta premendo per una distribuzione nelle sale (che avrà probabilmente il divieto ai minori per il linguaggio esplicito e le scene violente).

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon è stato sostituito da Danny Elfman.

Nel 2020 Snyder ha riunito il cast e la troupe per girare due nuove scene, una di cui non ha ancora svelato i dettagli e una avente per protagonista il Joker di Jared Leto:

Prima di tutto, chiariamo, ci sono tipo due spezzoni che ho aggiunto. Uno che avevo sempre sperato di girare in post ma non avevo mai avuto la possibilità e poi uno, quella scena, con Jared. Questo piccolo pezzo intero con Jared.

Nonostante i vertici di DC Films vedano il film come un vicolo cieco narrativamente parlando, i fan chiedono il ripristino dello SnyderVerse e il regista Kevin Smith parla del finale del film descrivendolo come tutt’altro che un cul-de-sac.

Zack Snyder dirige Justice League Snyder Cut su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Nell’attesa rispolveriamo Batman V Superman: Dawn of Justice