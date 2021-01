Le uscite manga Magic Press di Gennaio 2021 vedono il debutto nella collana yaoi 801 della nuova edizione di Finder di Ayano Yamane, mentre per la linea hentai Black Magic ritorna Cuvie con il volume La Forma del tuo Corpo.

Finder 1: Bersaglio nel mirino

di Ayano Yamane

uscita 21/01/2021

Una delle serie yaoi più amate torna in Italia in una nuova edizione!

Akihito Takaba, fotografo freelance, immortala un noto politico in una situazione piuttosto compromettente e, per vendetta, il fascinoso Ryuichi Asami lo rapisce e approfitta di lui. I due si scoprono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altro.

La dalia tra le zanne vol.2

di Hinako Takanaga

uscita 14/01/2021

Dopo il colpo di stato, il principe Nicholaus e la sua ex guardia del corpo Travis, un uomo-lupo, chiedono asilo allo zio del principe, re del regno confinante. Nel frattempo, tra i due fuggitivi scoppia un’incontrollabile passione che ribalta i ruoli di Servo e Padrone.

Adekan vol.9

di Tsukiji Nao

uscita 21/01/2021

Casi strani e improbabili individui aprono uno dei sipari graficamente più spettacolari del manga contemporaneo, in una imprevedibile miscela di sensualità e comicità.

Continuano le avventure di Shiro, un fabbricante di ombrelli ed ex maestro d’armi, e di Kojiro, un serioso ufficiale di polizia, nei pericolosi bassifondi della città.

La forma del tuo corpo

di Cuvie

uscita 14/01/2021

Dopo “La seduttrice”, la maestra dell’hentai Cuvie torna nella collana Black Magic con una nuova raccolta di piccanti storie brevi!

Da studentesse emozionate per la loro prima volta con un uomo a ragazze che non hanno paura di cedere alle proprie voglie anche in luoghi affollati, le formose e adorabili ragazze di Cuvie vi conquisteranno con la loro vivacità!