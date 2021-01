26 settembre 1999: negli Stati Uniti d’America va in onda per la prima volta la premiere della Stagione 11 dei Simpson. In questa puntata, di cui potete vedere un interessante estratto nel video allegato a questo articolo, Mel Gibson rivede la scenegiatura di uno dei suoi film in cui non spara a nessuno insieme a Homer Simpson, il quale suggerisce a Gibson di inserire un pizzico di azione in più nella sua pellicola.

Mel Gibson va a Washington

Il film si intitola non a caso Mr. Smith Goes to Washington, proprio come l’omonima pellicola del 1939 diretta da Frank Capra, di cui la reinterpretazi0one di Mel Gibson è una versione un po’ più… estrema.

Ora, i fan accaniti dei Simpson come me sapranno fin troppo bene che in realtà Matt Groening e soci non sempre “prevedono” il futuro portando alle estreme conseguenze comportamenti umani contemporanei: a volte, sono semplicemente le specchio per nulla distorto della società statunitense contemporanea.

In questo caso specifico, però, ci troviamo di fronte a un fenomeno davvero bizzarro: eventi talmente assurdi che perfino gli sceneggiatori dei Simpson hanno inserito in un film fittizio sono divenuti ora tragicamente e assurdamente realtà.

Durante la giornata di ieri, un folto gruppo di sostenitori di Trump ha preso d’assalto, armi alla mano, il Campidoglio, luogo in cui stava avendo luogo il Congresso durante il quale ci sarebbe dovuto essere il normale passaggio di consegne dal Presidente uscente a quello appena eletto.

Purtroppo, però, mesi di propaganda di Donald Trump in cui le masse sono state fomentate da infondate accuse di brogli elettorali da parte di Joe Biden hanno portato a una delle conseguenze forse più inaspettate ed estreme: un vero e proprio attacco alle istituzioni e alla democrazia statunitensi.

Se guardando le immagini estratte dai Simpson in questo frangente fa nascere sui nostri volti un sorriso amaro, le conseguenze di quanto avvenuto ieri sono già drammatiche: 4 morti, 13 feriti e 52 arresti è il bollettino fino a questo momento.

