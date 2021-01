All’interno del più recente capitolo dello spin-off comico di Boruto, “Boruto: Saikyo Dash Generations“, scritto e disegnato da Kenji Taira (già autore della stessa serie serie di spin-off dedicati a Rock Lee e Sasuke Uchiha), è stato svelato l’incontro tra Boruto Uzumaki e lo zio ormai defunto nella serie principale, Neji Hyuga.

Zio e nipote non hanno mai avuto modo di incontrarsi nella scena manga poichè il primo è deceduto anni prima della nascita del secondo verso la fine della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, ma lo spin-off ha voluto regalare questa perla.

In particolare, Boruto viene riportato indietro nel tempo dove incontra la squadra del maestro Gai con Neji al seguito.

Il momento si svolge durante l’era di Naruto Shippuden (seconda parte di Naruto), come è possibile notare dalle uniformi. Rock Lee litiga con Boruto a un certo punto, ma il figlio di Naruto non si immagina chi sta per conoscere.

Poco tempo dopo, difatti, Neji si presenta e Boruto in maniera ostile (quasi lo affronta con le tecniche devastanti del suo Clan) dal momento che non solo credeva al grado di parentela dei due, neppure al fatto che Naruto e Hinata si fossero effettivamente sposati.

Peccato che il geniale Hyuga non abbia potuto testimoniare la nuova generazione di ninja a causa della sua morte, ma i fan apprezzeranno di certo questo momento “what-if”.

Ecco di seguito il momento in cui Boruto e Neji si incontrano:

#Boruto meeting #Neji, Rock Lee, Tenten & Guy sensei in a special chapter of #BorutoSD! Read the 7 page preview at https://t.co/acYMJmtbrI pic.twitter.com/VpH81z00Io — Nitebaron (@Nite_Baron) January 4, 2021