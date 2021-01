Takehiko Inoue e Toei Animation hanno annunciato che Slam Dunk godrà di un nuovo anime, nello specifico di un film animato.

Al momento non sono state rese note altre informazioni, restate quindi in nostra compagnia per conoscere gli sviluppi futuri.

Aspettando il film di Slam Dunk

In Giappone Slam Dunk è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 18 Settembre 1990 al 4 Giugno 1996 ed è stato raccolto per la prima volta in 31 tankobon; tra il 1993 e il 1996 ha ispirato una serie anime in 101 episodi e quattro film animati realizzati da Toei Animation.

In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta da Planet Manga nel 1997; tra il 2010 e il 2012 d/visual lo ha ripubblicato in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Al momento Planet Manga sta ripresentando la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi.

Slam Dunk, ritorna l’artbook

A Febbraio Planet Manga pubblicherà la ristampa del secondo artbook della serie, la cui prima edizione è andata esaurita a Settembre 2020 ancora prima di arrivare nei negozi:

IN UN UNICO, STREPITOSO VOLUME LE IMMAGINI LEGATE A SLAM DUNK REALIZZATE DA TAKEHIKO INOUE PER VARIE PUBBLICAZIONI

Una raccolta di oltre 130 illustrazioni fra cui schizzi e studi dei personaggi, con quattordici immagini inedite firmate dal maestro Inoue. Materiale da godere in grande formato per un “plus” deluxe che ci farà sentire tutta l’energia di Slam Dunk!

