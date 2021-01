In occasione del panel dedicato a Bleach e Burn The Witch al Jump Festa ’21 dello scorso dicembre 2020, Tite Kubo, celebre papà di Bleach, si è rivelato in volto per parlare della seconda stagione del manga di Burn The Witch, l’attuale serializzazione pubblicata per 4 capitoli all’interno di Weekly Shonen Jump da luglio a settembre 2020.

La serie manga non si è conclusa, bensì continuerà con la stagione 2 e il mangaka ha dichiarato a tal proposito che al momento desidera costruire il mondo di Burn The Witch senza intrecciarlo troppo con quello di Bleach. Tuttavia, continuando, il mangaka inserirà nella storia degli riferimenti per coccolare i fan che lo hanno sempre sostenuto.

Perchè l’autore non desidera intrecciare le due storie?

Come precisato anche da Kubo-sensei in precedenza, Burn The Witch è ambientato nell’universo di Bleach, precisamente nell’ala Ovest della Soul Society, e avrebbe anche voluto inserire tale narrazione nel best-seller, ma al tempo i personaggi e la carne al fuoco era già tanta. Ecco perchè l’autore precisa che non desidera intrecciare troppo i due franchise.

Ricordiamo che la seconda stagione del manga è in lavorazione, ma non abbiamo ancora una data di inizio.

Storia editoriale di Burn The Witch

Ricordiamo che Burn The Witch nasce in forma di one-shot autoconclusivo per celebrare i 50 di Weekly Shonen Jump nel 2018, nel 2020 è divenuta una vera e propria serie debuttando ad agosto 2020.

La prima serie del manga è stata serializzata tra l’agosto e settembre 2020 inglobando 4 capitoli totali. Una seconda stagione è in lavorazione (qui i primi bozzetti), ma l’autore ha specificato che non arriverà in tempi brevi.

Il 2 ottobre è uscito in Giappone il primo Volume del manga e qui possiamo riguardare la copertina completa. In Italia è inedito.

Burn The Witch: il Film

La nuova fatica di Tite Kubo è stata trasposta in film animato.