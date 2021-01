Anche Ikea ha deciso di venire incontro ai videogiocatori di tutto il mondo che, all’alba di una nuova generazioni di console, si ritrova a dovere ripensare radicalmente gli spazi delle proprie postazioni a causa delle dimensioni, non proprio “tascabili” di Playstation 5 e Xbox Series X.

Ikea – Playstation 5 e Xbox Series X “cartonate” per scegliere l’arredo

Secondo diversi post apparsi su reddit, in alcuni centri Ikea sarebbero questi “cartonati” (mock-up il termine tecnico) che rappresenterebbero Playstation 5 e Xbox Series X e che serviranno ai clienti per scegliere in piena sicurezza i mobili per riarrangiare le proprie postazioni.

Da notare anche la ormai consolidata ironia svedese con cui Ikea presenta i due cartonati. Su quello raffigurante la Playstation 5 è infatti possibile leggere chiaramente il messaggio:

Quale mobile Ikea riuscirà a contenere la mia nuova, e ingrandita stile meme, console?

Insomma Ikea ha preso sul serio il problema ed è venuta incontro al problema di milioni di videogiocatori a modo suo!

Xbox Game Pass – l’ampliamento continua

A partire da novembre, l’offerta di Xbox Game Pass prevede anche EA Play. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts. Si vocifera che a breve arriveranno anche i titoli di Ubisoft+, sebbene non ci sia stata ancora una conferma ufficiale.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli della casa di sviluppo e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass potrebbe essere una mossa vincente. Molti dei titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche molti in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Fallen Order, Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni tra i titoli disponibili.

Xbox Series X, la nuova console Microsoft, è stata lanciata sul mercato ad un prezzo di 499 dollari mentre la Series S 299 dollari, molto meno rispetto ai prezzi della concorrente priva di lettore, sebbene meno potente.

