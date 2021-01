Con il primo episodio dell’anime di Black Clover veniamo finalmente a conoscenza di quanto Asta sia diventato potente dopo il duro allenamento a cui si è sottoposto per sei mesi.

Black Clover – i miglioramenti di Asta

Il primo episodio dell’arco narrativo Regno di Clover contro Regno di Spade ha mostrato quanto Asta e gli altri cavalieri del Regno di Clover sono cambiati, dopo essersi allenati insieme al Regno di Heart per combattere la minaccia imminente contro la Triade Oscura del Regno di Spade. Non solo Asta è migliorato fisicamente (come evidente dal suo nuovo aspetto più muscoloso), ma è migliorato anche nell’uso dell’anti-magia.

Nel primo episodio possiamo vedere quanto il nostro eroe non solo sta usando le sue spade del diavolo in un modo molto più aggressivo e sicuro di quanto facesse in precedenza, ma ora Asta è in grado di incanalare dentro di esse molto più potere, come si nota in questo Tweet condiviso da @Spytrue:

Black Clover Episode 158

Key Animation: Riooo pic.twitter.com/NSdMu85YN1 — SPY – BLACK CLOVER -☘️ (@Spytrue) January 5, 2021

Con il primo episodio del nuovo arco narrativo di Black Clover prende finalmente il via la grande guerra del Regno di Clover contro il Regno di Spade, dopo che questo ha sfondato il confine del Regno del Hearth. La regina Lolopechka percepisce che il regno di Spade sta estraendo il mana di persone innocenti per poter attraversare incolume la regione magica che separa i regni.

Così Asta si precipita in aiuto della regina ed è subito evidente che riesce a padroneggiare completamente le sue spade poiché è in grado di richiamarle avanti e indietro a piacimento. Inoltre Asta riesce a ricaricare la spada demoniaca con così tanto potere da trasformarla in una lama gigantesca che spazza via completamente il più forte guerriero del Regno di Spade.

Questo è solo un indizio di quanto Asta sia riuscito a diventare più forte nel corso dei suoi sei mesi di allenamento. Possiamo supporre che ci saranno cambiamenti ancora più significativi man mano che i combattimenti contro la Triade Oscura del Regno di Spade iniziano davvero.

Cosa ne pensate del nuovo potere di Asta? Siete curiosi di sapere quanto forte può ancora diventare? Scrivetelo nei commenti!

