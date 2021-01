Se sei un fan accanito di Sailor Moon e sogni un matrimonio da favola tematico, la società giapponese di pianificazione di matrimoni Arc-en-Ciel può realizzare il tuo desiderio. Esatto: dal mese scorso sono disponibili dei nuovi pacchetti di ricevimento nozze di Sailor Moon!

Sailor Moon – nozze da favola

Arc-en-Ciel ha realizzato delle magiche decorazioni tutte ispirate all’universo Senshi, per decorare la sala del ricevimento. Iniziamo dal tavolo degli sposi.

I matrimoni giapponesi di solito non prevedono damigelle o testimoni di nozze e la coppia di sposi si siede a un tavolo per due nella parte anteriore del luogo del ricevimento. Per questo Arc-en-Ciel ha progettato quattro arrangiamenti diversi per il tavolo degli sposi, ognuno con piccoli dettagli raffinati come una dinamica luna crescente di fiori e la silhouette della stessa Sailor Moon.

Per quanto riguarda il servizio di piatti, i temi scelti sono: Le cinque guerriere sailor, Sailor Moon e Il castello di Sailor Moon.

Il bouquet della sposa assume la forma del Sailor Moon’s Moon Stick. Anche in questo caso è possibile scegliere tra 4 bouquet diversi:

Passiamo ora a vedere la sala del ricevimento! Arc-en-Ciel ha messo insieme non meno di una dozzina di diversi centrotavola includendo l’intero team di Sailor Senshi senza dimenticare il Cristallo d’Argento, messo nella piega del tovagliolo: un vero tocco di classe!

Così come gli sposi potevano scegliere le decorazioni per il loro tavolo nuziale, stesso discorso anche per i tavoli della sala del ricevimento. E la scelta non manca di certo!

Ecco i piatti tematici di Sailor Moon, Sailor Chibiusa, Sailor Mercury e Sailor Mars:

Questi per Sailors Jupiter, Sailor Venus, Sailor ChibiChibi e Sailor Pluto:

Infine ecco Sailors Uranus, Sailor Neptune, Sailor Saturn e il Castello della Luna:

I pacchetti includono anche hikigashi,un tradizionale regalo giapponese di dolci regalati agli ospiti da portare a casa, sotto forma di biscotti Sailor Senshi.

Arc-en-Ciel ha iniziato a prendere prenotazioni per i pacchetti di ricevimento di nozze Sailor Moon il 4 gennaio e le richieste possono essere fatte attraverso il suo sito web.

