Solo qualche tempo fa il team di Super Nintendo World degli Universal Studios Japan aveva annunciato l’apertura di un parco tematico Super Mario prevista per l’estate nei pressi di Osaka in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Naturalmente a causa della pandemia l’apertura è stata rimandata. I fans però potranno assaporare direttamente da casa le atmosfere del parco, grazie al nuovo sito web che regala un tour virtuale in completa sicurezza.

Super Nintendo World – il sito web

Il sito web permette una full immersion nelle atmosfere del parco. Il viaggio inizia attraverso un sentiero a forma di tubo (in stile Mario no?), che prosegue lungo i sentieri e i balconi, il tutto mentre creature e personaggi dei giochi di Super Mario si mescolano intorno all’ambiente.

Per spostarsi da un parte all’altra delle aree del sito Web basta scorrere verso il basso e, quando i personaggi si presentano nell’angolo in basso a destra, basta fare clic su di essi per ottenere maggiori informazioni sulle attrazioni, il cibo e il merchandising di Super Nintendo World.

Super Nintendo World – il cibo tematico

A proposito di cibo, Super Nintendo World avrà almeno altri due posti dove i fans potranno soddisfare contemporaneamente il loro amore per i giochi Nintendo e quello per il cibo. Il primo è Yoshi’s Snack Island, dove è possibile mangiare conchiglie Koopa Troopa commestibili, in realtà calzoni al forno ripieni di formaggio e noodles yakisoba.

Nel menu da asporto di Yoshi’s Snack Island ci sono invece due bevande allo yogurt Yoshi Lassi al gusto melone e mango.

Al Pitstop Popcorn, situato accanto all’attrazione di punta di Super Nintendo World, le montagne russe Mario Kart: Koopa’s Challenge AR, è possibile ordinare dei pop corn confezionati in prodotti tematici, un souvenir popolare nei parchi divertimento giapponesi.

Le versioni offerte da Pitstop Popcorn sono quelle di Mario Kart e di Super Star, e il primo sembra davvero il giocattolo Mario Kart Live AR per Nintendo Switch.

A causa della pandemia il parco divertimento rimarrà ancora chiuso sia ai turisti sia ai residenti locali. Nel frattempo, il sito web virtuale è un ottimo modo per ricordarci che per alcune cose vale la pena aspettare.

Per visitare il sito cliccate qui!

