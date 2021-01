Zack Snyder ha dichiarato qual è il supereroe di cui vorrebbe realizzare un film appartenente all’universo Marvel.. Il regista ha costruito la sua carriera in gran parte grazie agli adattamenti dei fumetti, da 300 e Watchmen al suo lavoro nel primo DCEU. E il lavoro cinematografico basato sui comics di Snyder è destinato a continuare nel 2021, con l’imminente uscita di Justice League Snyder Cut su HBO Max.

Il lavoro di Snyder come regista di film ispirati ai comics è certamente tutt’altro che finito, e se Snyder Cut dovesse essere il suo ultimo film per la DC, c’è una possibilità che possa decidere davvero di lavorare per la Marvel.

Ora, Snyder ha rivelato quale storia Marvel vorrebbe adattare per il grande schermo. In una recente intervista con ComicBook Debate, a Snyder è stato chiesto per quale personaggio Marvel desidererebbe dirigere un film, se gliene fosse data la possibilità, e la sua risposta è stata molto chiara e detagliata:

“Sceglierei Elektra Lives Again. Sai, quel fumetto di Frank Miller? È una graphic novel su Elektra. Daredevil sta facendo questi sogni su Elektra che torna in vita, ed è davvero fantastico e strano… È semplicemente fantastico e bellissimo. Questo è quello che farei. A nessuno importa, ma è quello che farei“.

Il fumetto in questione si adatta sicuramente all’estetica di Snyder. Elektra Lives Again è ricco di sequenze di sogni bizzarri, iconografia religiosa, omicidio e sesso. Ha senso quindi che voglia adattare quella graphic novel in particolare, data la chiara inclinazione di Snyder per le tematiche oscure.

Marvel ha recentemente recuperato i diritti del film di Daredevil da Netflix, incluso il cast di personaggi della serie, tra cui Elektra, nel potenziale futuro dell’MCU. Se Disney decidesse di voler fare un nuovo film su Elektra, ora sanno che esiste un regista che sarebbe ben lieto di collaborare al progetto.

